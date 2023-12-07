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Горнаков Михаил Семенович

Место рождения

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Горнаков Семен Яковлевич

Мать: Горнакова Ирина Логиновна

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горнакова Христина Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
купец 2й гильдии
Место жительства
Неизвестно
Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: (Горнакова) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Горнакова Христина Васильевна

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Горнакова) Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Горнакова Христина Васильевна

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: (Горнакова) Матрона Михайловна

Мать ребёнка: Горнакова Христина Васильевна

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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