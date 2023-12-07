Горнаков Михаил Семенович
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купец 2й гильдии
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871
Дочь: (Горнакова) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Горнакова Христина Васильевна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (Горнакова) Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Горнакова Христина Васильевна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: (Горнакова) Матрона Михайловна
Мать ребёнка: Горнакова Христина Васильевна
Смерть
Неизвестно