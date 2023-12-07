Горнакова Христина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорнакова Христина Васильевна

Горнакова Христина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Михаил Семенович

Рождение ребёнка
1871

Дочь: (Горнакова) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Горнаков Михаил Семенович

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Горнакова) Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Горнаков Михаил Семенович

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: (Горнакова) Матрона Михайловна

Отец ребёнка: Горнаков Михаил Семенович

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.