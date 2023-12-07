Горнакова Христина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871
Дочь: (Горнакова) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Горнаков Михаил Семенович
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (Горнакова) Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Горнаков Михаил Семенович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: (Горнакова) Матрона Михайловна
Отец ребёнка: Горнаков Михаил Семенович
Смерть
Неизвестно