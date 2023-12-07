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Горнаков Яков Афанасьевич

Место рождения

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Горнаков Афанасий Михайлович

Мать: Горнакова Параскева Потаповна

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горнакова Феодосья Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Горнаков Семен Яковлевич

Мать ребёнка: Горнакова Феодосья Михайловна

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Горнаков Леонтий Яковлевич

Мать ребёнка: Горнакова Феодосья Михайловна

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Горнаков Афанасий Яковлевич

Мать ребёнка: Горнакова Феодосья Михайловна

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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