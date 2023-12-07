Горнаков Яков Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Горнакова Феодосья Михайловна
Рождение ребёнка
1816
Сын: Горнаков Леонтий Яковлевич
Мать ребёнка: Горнакова Феодосья Михайловна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Горнаков Афанасий Яковлевич
Мать ребёнка: Горнакова Феодосья Михайловна
Смерть
Неизвестно