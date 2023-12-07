Горнакова Феодосья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Горнаков Яков Афанасьевич
Рождение ребёнка
1816
Сын: Горнаков Леонтий Яковлевич
Отец ребёнка: Горнаков Яков Афанасьевич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Горнаков Афанасий Яковлевич
Отец ребёнка: Горнаков Яков Афанасьевич
Смерть
Неизвестно