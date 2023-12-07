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Горнакова Феодосья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Яков Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Горнаков Семен Яковлевич

Отец ребёнка: Горнаков Яков Афанасьевич

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Горнаков Леонтий Яковлевич

Отец ребёнка: Горнаков Яков Афанасьевич

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Горнаков Афанасий Яковлевич

Отец ребёнка: Горнаков Яков Афанасьевич

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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