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Горнаков Леонтий Яковлевич

Место рождения

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Горнаков Яков Афанасьевич

Мать: Горнакова Феодосья Михайловна

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горнакова Анна Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Горнаков Михаил Леонтьевич

Мать ребёнка: Горнакова Анна Алексеевна

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
13.02.1847

Дочь: (Горнакова) Евдокия Леонтьевна

Мать ребёнка: Горнакова Анна Алексеевна

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
1847(ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №662, стр. 10
Рождение ребёнка
1850

Сын: Горнаков Федор Леонтьевич

Мать ребёнка: Горнакова Анна Алексеевна

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Горнакова) Елизавета Леонтьевна

Мать ребёнка: Горнакова Анна Алексеевна

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Горнакова) Елена Леонтьевна

Мать ребёнка: Горнакова Анна Алексеевна

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Горнаков Василий Леонтьевич

Мать ребёнка: Горнакова Анна Алексеевна

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
31.05.1861

Дочь: (Горнакова) Феодосия Леонтьевна

Мать ребёнка: Горнакова Анна Алексеевна

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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