Горнаков Леонтий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Сын: Горнаков Михаил Леонтьевич
Мать ребёнка: Горнакова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
13.02.1847
Дочь: (Горнакова) Евдокия Леонтьевна
Мать ребёнка: Горнакова Анна Алексеевна
1847(ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №662, стр. 10
Рождение ребёнка
1850
Сын: Горнаков Федор Леонтьевич
Мать ребёнка: Горнакова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Горнакова) Елизавета Леонтьевна
Мать ребёнка: Горнакова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Горнакова) Елена Леонтьевна
Мать ребёнка: Горнакова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Горнаков Василий Леонтьевич
Мать ребёнка: Горнакова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
31.05.1861
Дочь: (Горнакова) Феодосия Леонтьевна
Мать ребёнка: Горнакова Анна Алексеевна
Смерть
Неизвестно