Горнакова Анна Алексеевна 1824 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горнакова Анна Алексеевна

Место рождения

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Леонтий Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Горнаков Михаил Леонтьевич

Отец ребёнка: Горнаков Леонтий Яковлевич

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
13.02.1847

Дочь: (Горнакова) Евдокия Леонтьевна

Отец ребёнка: Горнаков Леонтий Яковлевич

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
1847(ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №662, стр. 10
Рождение ребёнка
1850

Сын: Горнаков Федор Леонтьевич

Отец ребёнка: Горнаков Леонтий Яковлевич

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Горнакова) Елизавета Леонтьевна

Отец ребёнка: Горнаков Леонтий Яковлевич

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Горнакова) Елена Леонтьевна

Отец ребёнка: Горнаков Леонтий Яковлевич

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Горнаков Василий Леонтьевич

Отец ребёнка: Горнаков Леонтий Яковлевич

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
31.05.1861

Дочь: (Горнакова) Феодосия Леонтьевна

Отец ребёнка: Горнаков Леонтий Яковлевич

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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