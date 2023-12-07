Горнакова Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Сын: Горнаков Михаил Леонтьевич
Отец ребёнка: Горнаков Леонтий Яковлевич
Рождение ребёнка
13.02.1847
Дочь: (Горнакова) Евдокия Леонтьевна
Отец ребёнка: Горнаков Леонтий Яковлевич
1847(ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №662, стр. 10
Рождение ребёнка
1850
Сын: Горнаков Федор Леонтьевич
Отец ребёнка: Горнаков Леонтий Яковлевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Горнакова) Елизавета Леонтьевна
Отец ребёнка: Горнаков Леонтий Яковлевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Горнакова) Елена Леонтьевна
Отец ребёнка: Горнаков Леонтий Яковлевич
Рождение ребёнка
1859
Сын: Горнаков Василий Леонтьевич
Отец ребёнка: Горнаков Леонтий Яковлевич
Рождение ребёнка
31.05.1861
Дочь: (Горнакова) Феодосия Леонтьевна
Отец ребёнка: Горнаков Леонтий Яковлевич
Смерть
Неизвестно