Горнаков Михаил Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1868
Дочь: (Горнакова) Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Горнакова Анастасия Венедиктовна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (Горнакова) Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Горнакова Анастасия Венедиктовна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: (Горнакова) Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Горнакова Анастасия Венедиктовна
Смерть
Неизвестно