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Горнаков Михаил Леонтьевич

Место рождения

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Горнаков Леонтий Яковлевич

Мать: Горнакова Анна Алексеевна

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горнакова (Вострецова) Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горнакова Анастасия Венедиктовна

Место жительства
Неизвестно
Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: (Горнакова) Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Горнакова Анастасия Венедиктовна

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Горнакова) Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Горнакова Анастасия Венедиктовна

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Горнакова) Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Горнакова Анастасия Венедиктовна

Смерть
Неизвестно

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