Горнакова Анастасия Венедиктовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1868
Дочь: (Горнакова) Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Горнаков Михаил Леонтьевич
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (Горнакова) Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Горнаков Михаил Леонтьевич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: (Горнакова) Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Горнаков Михаил Леонтьевич
Смерть
Неизвестно