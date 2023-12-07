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Горнакова Анастасия Венедиктовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Михаил Леонтьевич

Рождение ребёнка
1868

Дочь: (Горнакова) Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Горнаков Михаил Леонтьевич

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Горнакова) Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Горнаков Михаил Леонтьевич

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Горнакова) Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Горнаков Михаил Леонтьевич

Смерть
Неизвестно

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