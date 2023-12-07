Горнаков Афанасий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Горнакова) Екатерина Афанасьевна
Мать ребёнка: Горнакова Ксения Венедиктовна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Горнаков Яков Афанасьевич
Мать ребёнка: Горнакова Ксения Венедиктовна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Горнаков Афанасий Афанасьевич
Мать ребёнка: Горнакова Ксения Венедиктовна
Рождение ребёнка
03.04.1863
Дочь: (Горнакова) Александра Афанасьевна
Мать ребёнка: Горнакова Ксения Венедиктовна
Рождение ребёнка
1866
Дочь: (Горнакова) Евдокия Афанасьевна
Мать ребёнка: Горнакова Ксения Венедиктовна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Горнаков Карп Афанасьевич
Мать ребёнка: Горнакова Ксения Венедиктовна
Смерть
Неизвестно