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Горнаков Афанасий Яковлевич

Место рождения

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Горнаков Яков Афанасьевич

Мать: Горнакова Феодосья Михайловна

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горнакова Ксения Венедиктовна

Место жительства
Неизвестно
Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Горнакова) Екатерина Афанасьевна

Мать ребёнка: Горнакова Ксения Венедиктовна

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Горнаков Яков Афанасьевич

Мать ребёнка: Горнакова Ксения Венедиктовна

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Горнаков Афанасий Афанасьевич

Мать ребёнка: Горнакова Ксения Венедиктовна

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
03.04.1863

Дочь: (Горнакова) Александра Афанасьевна

Мать ребёнка: Горнакова Ксения Венедиктовна

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: (Горнакова) Евдокия Афанасьевна

Мать ребёнка: Горнакова Ксения Венедиктовна

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Горнаков Карп Афанасьевич

Мать ребёнка: Горнакова Ксения Венедиктовна

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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