Горнакова Ксения Венедиктовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Горнакова) Екатерина Афанасьевна
Отец ребёнка: Горнаков Афанасий Яковлевич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Горнаков Яков Афанасьевич
Отец ребёнка: Горнаков Афанасий Яковлевич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Горнаков Афанасий Афанасьевич
Отец ребёнка: Горнаков Афанасий Яковлевич
Рождение ребёнка
03.04.1863
Дочь: (Горнакова) Александра Афанасьевна
Отец ребёнка: Горнаков Афанасий Яковлевич
Рождение ребёнка
1866
Дочь: (Горнакова) Евдокия Афанасьевна
Отец ребёнка: Горнаков Афанасий Яковлевич
Рождение ребёнка
1869
Сын: Горнаков Карп Афанасьевич
Отец ребёнка: Горнаков Афанасий Яковлевич
Смерть
Неизвестно