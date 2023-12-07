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Горнакова Ксения Венедиктовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Афанасий Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Горнакова) Екатерина Афанасьевна

Отец ребёнка: Горнаков Афанасий Яковлевич

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Горнаков Яков Афанасьевич

Отец ребёнка: Горнаков Афанасий Яковлевич

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Горнаков Афанасий Афанасьевич

Отец ребёнка: Горнаков Афанасий Яковлевич

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
03.04.1863

Дочь: (Горнакова) Александра Афанасьевна

Отец ребёнка: Горнаков Афанасий Яковлевич

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: (Горнакова) Евдокия Афанасьевна

Отец ребёнка: Горнаков Афанасий Яковлевич

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Горнаков Карп Афанасьевич

Отец ребёнка: Горнаков Афанасий Яковлевич

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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