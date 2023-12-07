Горнаков Яков Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (Горнакова) Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Горнакова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: (Горнакова) Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: Горнакова Агафья Ивановна
Смерть
Неизвестно