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Горнаков Яков Афанасьевич

Место рождения

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Горнаков Афанасий Яковлевич

Мать: Горнакова Ксения Венедиктовна

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горнакова Агафья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Горнакова) Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Горнакова Агафья Ивановна

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: (Горнакова) Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: Горнакова Агафья Ивановна

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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