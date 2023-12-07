Горнакова Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (Горнакова) Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Горнаков Яков Афанасьевич
Рождение ребёнка
1879
Дочь: (Горнакова) Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Горнаков Яков Афанасьевич
Смерть
Неизвестно