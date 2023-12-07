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Горнакова Агафья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Яков Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Горнакова) Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Горнаков Яков Афанасьевич

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: (Горнакова) Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Горнаков Яков Афанасьевич

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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