Горнакова Параскева Потаповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Горнакова) Авдотья Афанасьевна
Отец ребёнка: Горнаков Афанасий Михайлович
Рождение ребёнка
1783
Сын: Горнаков Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Горнаков Афанасий Михайлович
Рождение ребёнка
1784
Сын: Горнаков Захар Афанасьевич
Отец ребёнка: Горнаков Афанасий Михайлович
Рождение ребёнка
1787
Сын: Горнаков Гаврил Афанасьевич
Отец ребёнка: Горнаков Афанасий Михайлович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Горнакова) Лукерья Афанасьевна
Отец ребёнка: Горнаков Афанасий Михайлович
Рождение ребёнка
1791
Сын: Горнаков Яков Афанасьевич
Отец ребёнка: Горнаков Афанасий Михайлович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Горнаков Константин Афанасьевич
Отец ребёнка: Горнаков Афанасий Михайлович
Смерть
Неизвестно