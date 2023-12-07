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ГлавнаяЛюдиГорнакова Параскева Потаповна

Горнакова Параскева Потаповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Афанасий Михайлович

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Горнакова) Авдотья Афанасьевна

Отец ребёнка: Горнаков Афанасий Михайлович

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Горнаков Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Горнаков Афанасий Михайлович

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Горнаков Захар Афанасьевич

Отец ребёнка: Горнаков Афанасий Михайлович

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Горнаков Гаврил Афанасьевич

Отец ребёнка: Горнаков Афанасий Михайлович

Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Горнакова) Лукерья Афанасьевна

Отец ребёнка: Горнаков Афанасий Михайлович

Рождение ребёнка
1791

Сын: Горнаков Яков Афанасьевич

Отец ребёнка: Горнаков Афанасий Михайлович

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Горнаков Константин Афанасьевич

Отец ребёнка: Горнаков Афанасий Михайлович

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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