Горнаков Константин Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горнакова (1 Жена) ?
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818
Сын: Горнаков Иван Константинович
Мать ребёнка: Горнакова (1 Жена) ?
Рождение ребёнка
1854
Сын: Горнаков Гаврил Константинович
Мать ребёнка: Горнакова Акулина Зиновьевна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Горнаков Василий Константинович
Мать ребёнка: Горнакова Акулина Зиновьевна
Смерть
Неизвестно