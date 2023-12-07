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Горнаков Константин Афанасьевич

Место рождения

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Горнаков Афанасий Михайлович

Мать: Горнакова Параскева Потаповна

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горнакова (1 Жена) ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горнакова Акулина Зиновьевна

Место жительства
Неизвестно
Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Горнаков Иван Константинович

Мать ребёнка: Горнакова (1 Жена) ?

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Горнаков Гаврил Константинович

Мать ребёнка: Горнакова Акулина Зиновьевна

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Горнаков Василий Константинович

Мать ребёнка: Горнакова Акулина Зиновьевна

Смерть
Неизвестно

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