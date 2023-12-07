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Горнакова Акулина Зиновьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Константин Афанасьевич

Рождение ребёнка
1854

Сын: Горнаков Гаврил Константинович

Отец ребёнка: Горнаков Константин Афанасьевич

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Горнаков Василий Константинович

Отец ребёнка: Горнаков Константин Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

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