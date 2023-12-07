Горнакова Акулина Зиновьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1854
Сын: Горнаков Гаврил Константинович
Отец ребёнка: Горнаков Константин Афанасьевич
Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1859
Сын: Горнаков Василий Константинович
Отец ребёнка: Горнаков Константин Афанасьевич
Смерть
Неизвестно