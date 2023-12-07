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Горнаков Иван Константинович

Место рождения

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Горнаков Константин Афанасьевич

Мать: Горнакова (1 Жена) ?

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горнакова Евдокия Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Горнаков Василий Иванович

Мать ребёнка: Горнакова Евдокия Андреевна

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Горнаков Павел Иванович

Мать ребёнка: Горнакова Евдокия Андреевна

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Горнакова) Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Горнакова Евдокия Андреевна

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Горнаков Константин Иванович

Мать ребёнка: Горнакова Евдокия Андреевна

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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