Горнаков Иван Константинович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839
Сын: Горнаков Василий Иванович
Мать ребёнка: Горнакова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Горнакова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Горнакова) Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Горнакова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Горнаков Константин Иванович
Мать ребёнка: Горнакова Евдокия Андреевна
Смерть
Неизвестно