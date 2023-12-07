Горнакова Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839
Сын: Горнаков Василий Иванович
Отец ребёнка: Горнаков Иван Константинович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Горнаков Иван Константинович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Горнакова) Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Горнаков Иван Константинович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Горнаков Константин Иванович
Отец ребёнка: Горнаков Иван Константинович
Смерть
Неизвестно