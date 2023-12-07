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Горнакова Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Иван Константинович

Место жительства
Неизвестно
Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Горнаков Василий Иванович

Отец ребёнка: Горнаков Иван Константинович

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Горнаков Павел Иванович

Отец ребёнка: Горнаков Иван Константинович

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Горнакова) Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Горнаков Иван Константинович

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Горнаков Константин Иванович

Отец ребёнка: Горнаков Иван Константинович

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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