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Горнаков Алексей Рафаилович

Место рождения

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Горнаков Рафаил Семенович

Мать: Горнакова Агрипина Федоровна

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горнакова Степанида Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
05.01.1908

Дочь: (Горнакова) Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Горнакова Степанида Михайловна

Рождение ребёнка
25.10.1910

Сын: Горнаков Рафаил Алексеевич

Мать ребёнка: Горнакова Степанида Михайловна

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
10.08.1912

Дочь: (Горнакова) Клавдия Алексеевна

Мать ребёнка: Горнакова Степанида Михайловна

Смерть
Неизвестно

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