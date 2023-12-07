Горнаков Алексей Рафаилович
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1908
Дочь: (Горнакова) Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Горнакова Степанида Михайловна
Рождение ребёнка
25.10.1910
Сын: Горнаков Рафаил Алексеевич
Мать ребёнка: Горнакова Степанида Михайловна
Рождение ребёнка
10.08.1912
Дочь: (Горнакова) Клавдия Алексеевна
Мать ребёнка: Горнакова Степанида Михайловна
Смерть
Неизвестно