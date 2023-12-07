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Горнакова Степанида Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Алексей Рафаилович

Рождение ребёнка
05.01.1908

Дочь: (Горнакова) Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Горнаков Алексей Рафаилович

Рождение ребёнка
25.10.1910

Сын: Горнаков Рафаил Алексеевич

Отец ребёнка: Горнаков Алексей Рафаилович

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
10.08.1912

Дочь: (Горнакова) Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Горнаков Алексей Рафаилович

Смерть
Неизвестно

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