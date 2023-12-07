Горнакова Степанида Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1908
Дочь: (Горнакова) Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Горнаков Алексей Рафаилович
Рождение ребёнка
25.10.1910
Сын: Горнаков Рафаил Алексеевич
Отец ребёнка: Горнаков Алексей Рафаилович
Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
10.08.1912
Дочь: (Горнакова) Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: Горнаков Алексей Рафаилович
Смерть
Неизвестно