село Верхоленск, село Верхоленск, Качугский муниципальный район, Иркутская область (на 2019) — Familio

Верхоленск

Качугский муниципальный район, Иркутская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Иркутская губерния, Верхоленский округ
1Верхоленск, окружной город, лежит на правом бер. р. Лены; от г. Иркутска в 273 верстах. Церквей — 2, учебн. зав —2, больница и ботадельня1043
Иркутская губерния, Верхоленский округ, Верхоленская волость
91Верхоленск гор., вол. пр.1023

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Иркутская губерния, Верхоленский округ, Верхоленская волость
город Верхоленск

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Иркутская область, Качугский район
656219Верхоленсксело54°06'105°34'N-48-068

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Иркутская область, Качугский муниципальный район, Верхоленское сельское поселение
25618419101с Верхоленсксело
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