Пшенников Федор Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1911
Дата смерти05.05.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария Сергеевна
Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Сергеевна
Место жительства
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
05.05.1963