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Пшенников Федор Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1911

Дата смерти

05.05.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Сергеевна

Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
05.05.1963
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