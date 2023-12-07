Богорадников Иев Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогорадников Иев Афанасьевич

Богорадников Иев Афанасьевич

Место рождения

Пущино

Дата рождения

1690

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: Богорадников Афанасий Михайлович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богорадникова (Горбунова) Орина Абрамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизв ?

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1707

Дочь: (Богорадникова) Анна Иевлевна

Мать ребёнка: Неизв ?

Рождение ребёнка
1712

Дочь: (Богорадникова) Аксинья Иевлевна

Мать ребёнка: Неизв ?

Рождение ребёнка
1722

Дочь: (Богорадникова) Марфа Иевлевна

Мать ребёнка: Неизв ?

Рождение ребёнка
1727

Сын: Богорадников Степан Иевович

Мать ребёнка: Неизв ?

Рождение ребёнка
1731

Дочь: Тараканова (Богорадникова) Авдотья Иевлевна

Мать ребёнка: Неизв ?

Рождение ребёнка
1735

Дочь: Березовская (Богорадникова) Агафья Иевлевна

Мать ребёнка: Неизв ?

Рождение ребёнка
1744

Дочь: (Богорадникова) А Иевлевна

Мать ребёнка: Богорадникова (Горбунова) Орина Абрамовна

Рождение ребёнка
1749

Сын: Богорадников Михаил Иевович

Мать ребёнка: Богорадникова (Горбунова) Орина Абрамовна

Рождение ребёнка
1749

Дочь: (Богорадникова) ? Иевлевна

Мать ребёнка: Богорадникова (Горбунова) Орина Абрамовна

Смерть
1750

Мы используем куки для улучшения работы сайта.