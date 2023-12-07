Богорадников Иев Афанасьевич
Место рожденияПущино
Дата рождения1690
Дата смерти1750
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: Богорадников Афанасий Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неизв ?
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1707
Дочь: (Богорадникова) Анна Иевлевна
Мать ребёнка: Неизв ?
Рождение ребёнка
1712
Дочь: (Богорадникова) Аксинья Иевлевна
Мать ребёнка: Неизв ?
Рождение ребёнка
1722
Дочь: (Богорадникова) Марфа Иевлевна
Мать ребёнка: Неизв ?
Рождение ребёнка
1727
Сын: Богорадников Степан Иевович
Мать ребёнка: Неизв ?
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Тараканова (Богорадникова) Авдотья Иевлевна
Мать ребёнка: Неизв ?
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Березовская (Богорадникова) Агафья Иевлевна
Мать ребёнка: Неизв ?
Рождение ребёнка
1744
Дочь: (Богорадникова) А Иевлевна
Мать ребёнка: Богорадникова (Горбунова) Орина Абрамовна
Рождение ребёнка
1749
Сын: Богорадников Михаил Иевович
Мать ребёнка: Богорадникова (Горбунова) Орина Абрамовна
Рождение ребёнка
1749
Дочь: (Богорадникова) ? Иевлевна
Мать ребёнка: Богорадникова (Горбунова) Орина Абрамовна
Смерть
1750