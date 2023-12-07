Березовская (Богорадникова) Агафья Иевлевна
Место рожденияПущино
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Богорадников Иев Афанасьевич
Мать: Неизв ?
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Сукнево, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1755
Дочь: (Березовская) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Березовский Иван Филипович
Рождение ребёнка
1756
Сын: Березовский Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Березовский Иван Филипович
Смерть
Неизвестно