Березовская (Богорадникова) Агафья Иевлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБерезовская (Богорадникова) Агафья Иевлевна

Березовская (Богорадникова) Агафья Иевлевна

Место рождения

Пущино

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Богорадников Иев Афанасьевич

Мать: Неизв ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Березовский Иван Филипович

Место жительства
Неизвестно
Сукнево, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1755

Дочь: (Березовская) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Березовский Иван Филипович

Рождение ребёнка
1756

Сын: Березовский Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Березовский Иван Филипович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.