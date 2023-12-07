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Березовский Иван Филипович

Место рождения

Сукнево, Киренский округ, Сибирский край

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Сукнево, Киренский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Березовская (Богорадникова) Агафья Иевлевна

Место жительства
Неизвестно
Сукнево, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1755

Дочь: (Березовская) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Березовская (Богорадникова) Агафья Иевлевна

Рождение ребёнка
1756

Сын: Березовский Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Березовская (Богорадникова) Агафья Иевлевна

Смерть
Неизвестно

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