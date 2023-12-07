Березовский Иван Филипович
Место рождения
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1755
Дочь: (Березовская) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Березовская (Богорадникова) Агафья Иевлевна
Рождение ребёнка
1756
Сын: Березовский Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Березовская (Богорадникова) Агафья Иевлевна
Смерть
Неизвестно