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Неизв ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1743

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богорадников Иев Афанасьевич

Рождение ребёнка
1707

Дочь: (Богорадникова) Анна Иевлевна

Отец ребёнка: Богорадников Иев Афанасьевич

Рождение ребёнка
1712

Дочь: (Богорадникова) Аксинья Иевлевна

Отец ребёнка: Богорадников Иев Афанасьевич

Рождение ребёнка
1722

Дочь: (Богорадникова) Марфа Иевлевна

Отец ребёнка: Богорадников Иев Афанасьевич

Рождение ребёнка
1727

Сын: Богорадников Степан Иевович

Отец ребёнка: Богорадников Иев Афанасьевич

Рождение ребёнка
1731

Дочь: Тараканова (Богорадникова) Авдотья Иевлевна

Отец ребёнка: Богорадников Иев Афанасьевич

Рождение ребёнка
1735

Дочь: Березовская (Богорадникова) Агафья Иевлевна

Отец ребёнка: Богорадников Иев Афанасьевич

Смерть
1743

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