Неизв ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1743
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1707
Дочь: (Богорадникова) Анна Иевлевна
Отец ребёнка: Богорадников Иев Афанасьевич
Рождение ребёнка
1712
Дочь: (Богорадникова) Аксинья Иевлевна
Отец ребёнка: Богорадников Иев Афанасьевич
Рождение ребёнка
1722
Дочь: (Богорадникова) Марфа Иевлевна
Отец ребёнка: Богорадников Иев Афанасьевич
Рождение ребёнка
1727
Сын: Богорадников Степан Иевович
Отец ребёнка: Богорадников Иев Афанасьевич
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Тараканова (Богорадникова) Авдотья Иевлевна
Отец ребёнка: Богорадников Иев Афанасьевич
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Березовская (Богорадникова) Агафья Иевлевна
Отец ребёнка: Богорадников Иев Афанасьевич
Смерть
1743