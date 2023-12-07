Тараканова (Богорадникова) Авдотья Иевлевна
Место рожденияПущино
Дата рождения1731
Дата смерти1762
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Богорадников Иев Афанасьевич
Мать: Неизв ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Старостина (Тараканова) Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Тараканов Андрей Ii Осипович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Округина (Тараканова) Марья Андреевна
Отец ребёнка: Тараканов Андрей Ii Осипович
Рождение ребёнка
17.10.1760
Отец ребёнка: Тараканов Андрей Ii Осипович
Захарова, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Дмитриева (Тараканова) Авдотья Андреевна
Отец ребёнка: Тараканов Андрей Ii Осипович
Смерть
1762
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Дьяконова (Тараканова) Орина Андреевна
Отец ребёнка: Тараканов Андрей Ii Осипович
Чугуево, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Тараканов Андрей Ii Осипович
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Каришнева (Тараканова) Авдотья Андреевна
Отец ребёнка: Тараканов Андрей Ii Осипович
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Тараканов Андрей Ii Осипович
Петропавловское, Киренский муниципальный район, Иркутская область