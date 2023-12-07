Тараканова (Богорадникова) Авдотья Иевлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараканова (Богорадникова) Авдотья Иевлевна

Место рождения

Пущино

Дата рождения

1731

Дата смерти

1762

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Богорадников Иев Афанасьевич

Мать: Неизв ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тараканов Андрей Ii Осипович

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Старостина (Тараканова) Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Тараканов Андрей Ii Осипович

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Округина (Тараканова) Марья Андреевна

Отец ребёнка: Тараканов Андрей Ii Осипович

Рождение ребёнка
17.10.1760

Сын: Тараканов Яков Андреевич

Отец ребёнка: Тараканов Андрей Ii Осипович

Захарова, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Дмитриева (Тараканова) Авдотья Андреевна

Отец ребёнка: Тараканов Андрей Ii Осипович

Смерть
1762
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Дьяконова (Тараканова) Орина Андреевна

Отец ребёнка: Тараканов Андрей Ii Осипович

Чугуево, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1768

Сын: Тараканов Петр Андреевич

Отец ребёнка: Тараканов Андрей Ii Осипович

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Каришнева (Тараканова) Авдотья Андреевна

Отец ребёнка: Тараканов Андрей Ii Осипович

Рождение ребёнка
1772

Сын: Тараканов Иов Андреевич

Отец ребёнка: Тараканов Андрей Ii Осипович

Петропавловское, Киренский муниципальный район, Иркутская область

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