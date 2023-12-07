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Тараканов Андрей Ii Осипович

Место рождения

Усть-Чайская, Иркутская область

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Тараканов Осип Семенович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тараканова (Богорадникова) Авдотья Иевлевна

Место жительства
Неизвестно
Петропавловское, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Старостина (Тараканова) Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: Тараканова (Богорадникова) Авдотья Иевлевна

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Округина (Тараканова) Марья Андреевна

Мать ребёнка: Тараканова (Богорадникова) Авдотья Иевлевна

Рождение ребёнка
17.10.1760

Сын: Тараканов Яков Андреевич

Мать ребёнка: Тараканова (Богорадникова) Авдотья Иевлевна

Захарова, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Дмитриева (Тараканова) Авдотья Андреевна

Мать ребёнка: Тараканова (Богорадникова) Авдотья Иевлевна

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Дьяконова (Тараканова) Орина Андреевна

Мать ребёнка: Тараканова (Богорадникова) Авдотья Иевлевна

Чугуево, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1768

Сын: Тараканов Петр Андреевич

Мать ребёнка: Тараканова (Богорадникова) Авдотья Иевлевна

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Каришнева (Тараканова) Авдотья Андреевна

Мать ребёнка: Тараканова (Богорадникова) Авдотья Иевлевна

Рождение ребёнка
1772

Сын: Тараканов Иов Андреевич

Мать ребёнка: Тараканова (Богорадникова) Авдотья Иевлевна

Петропавловское, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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