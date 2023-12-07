Тараканов Андрей Ii Осипович
Место рожденияУсть-Чайская, Иркутская область
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Тараканов Осип Семенович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1752
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Округина (Тараканова) Марья Андреевна
Мать ребёнка: Тараканова (Богорадникова) Авдотья Иевлевна
Рождение ребёнка
17.10.1760
Мать ребёнка: Тараканова (Богорадникова) Авдотья Иевлевна
Захарова, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1761
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Дьяконова (Тараканова) Орина Андреевна
Мать ребёнка: Тараканова (Богорадникова) Авдотья Иевлевна
Чугуево, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1768
Мать ребёнка: Тараканова (Богорадникова) Авдотья Иевлевна
Рождение ребёнка
1770
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: Тараканова (Богорадникова) Авдотья Иевлевна
Смерть
Неизвестно