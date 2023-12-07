(Богорадникова) Марфа Иевлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Богорадникова) Марфа Иевлевна

Место рождения

Пущино

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Богорадников Иев Афанасьевич

Мать: Неизв ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пласкеев Федосей Иванович

Рождение ребёнка
1751

Дочь: (Пласкеева) Ксения Федосеевна

Отец ребёнка: Пласкеев Федосей Иванович

Рождение ребёнка
1756

Дочь: (Пласкеева) Прасковья Федосеевна

Отец ребёнка: Пласкеев Федосей Иванович

Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Пласкеева) Татьяна Федосеевна

Отец ребёнка: Пласкеев Федосей Иванович

Рождение ребёнка
1761

Сын: Пласкеев Алексей Федосеевич

Отец ребёнка: Пласкеев Федосей Иванович

Смерть
Неизвестно

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