(Богорадникова) Марфа Иевлевна
Место рожденияПущино
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Богорадников Иев Афанасьевич
Мать: Неизв ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1751
Дочь: (Пласкеева) Ксения Федосеевна
Отец ребёнка: Пласкеев Федосей Иванович
Рождение ребёнка
1756
Дочь: (Пласкеева) Прасковья Федосеевна
Отец ребёнка: Пласкеев Федосей Иванович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Пласкеева) Татьяна Федосеевна
Отец ребёнка: Пласкеев Федосей Иванович
Рождение ребёнка
1761
Сын: Пласкеев Алексей Федосеевич
Отец ребёнка: Пласкеев Федосей Иванович
Смерть
Неизвестно