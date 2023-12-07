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Богорадников Степан Иевович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

06.02.1777

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Богорадников Иев Афанасьевич

Мать: Неизв ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богорадников Иван Степанович

Мать ребёнка: Богорадникова (Залуцкая) Фекла Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богорадникова (Залуцкая) Фекла Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1750

Дочь: (Богорадникова) Татьяна Степановна

Мать ребёнка: Богорадникова (Залуцкая) Фекла Семеновна

Рождение ребёнка
1754

Сын: Богорадников Аника Степанович

Мать ребёнка: Богорадникова (Залуцкая) Фекла Семеновна

Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Богорадникова) Анна Степановна

Мать ребёнка: Богорадникова (Залуцкая) Фекла Семеновна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Богорадников Николай Степанович

Мать ребёнка: Богорадникова (Залуцкая) Фекла Семеновна

Рождение ребёнка
07.04.1775

Сын: Богорадников Георгий Степанович

Мать ребёнка: Богорадникова (Залуцкая) Фекла Семеновна

Смерть
06.02.1777

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