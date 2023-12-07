Богорадников Степан Иевович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смерти06.02.1777
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Богорадников Иев Афанасьевич
Мать: Неизв ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богорадников Иван Степанович
Мать ребёнка: Богорадникова (Залуцкая) Фекла Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1750
Дочь: (Богорадникова) Татьяна Степановна
Мать ребёнка: Богорадникова (Залуцкая) Фекла Семеновна
Рождение ребёнка
1754
Сын: Богорадников Аника Степанович
Мать ребёнка: Богорадникова (Залуцкая) Фекла Семеновна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: (Богорадникова) Анна Степановна
Мать ребёнка: Богорадникова (Залуцкая) Фекла Семеновна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Богорадников Николай Степанович
Мать ребёнка: Богорадникова (Залуцкая) Фекла Семеновна
Рождение ребёнка
07.04.1775
Сын: Богорадников Георгий Степанович
Мать ребёнка: Богорадникова (Залуцкая) Фекла Семеновна
Смерть
06.02.1777