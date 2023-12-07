Богорадникова (Залуцкая) Фекла Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богорадникова (Залуцкая) Фекла Семеновна

Место рождения

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богорадников Иван Степанович

Отец ребёнка: Богорадников Степан Иевович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богорадников Степан Иевович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1750

Дочь: (Богорадникова) Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Богорадников Степан Иевович

Рождение ребёнка
1754

Сын: Богорадников Аника Степанович

Отец ребёнка: Богорадников Степан Иевович

Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Богорадникова) Анна Степановна

Отец ребёнка: Богорадников Степан Иевович

Рождение ребёнка
1761

Сын: Богорадников Николай Степанович

Отец ребёнка: Богорадников Степан Иевович

Рождение ребёнка
07.04.1775

Сын: Богорадников Георгий Степанович

Отец ребёнка: Богорадников Степан Иевович

Смерть
Неизвестно

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