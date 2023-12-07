Богорадникова (Залуцкая) Фекла Семеновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богорадников Иван Степанович
Отец ребёнка: Богорадников Степан Иевович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1750
Дочь: (Богорадникова) Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Богорадников Степан Иевович
Рождение ребёнка
1754
Сын: Богорадников Аника Степанович
Отец ребёнка: Богорадников Степан Иевович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: (Богорадникова) Анна Степановна
Отец ребёнка: Богорадников Степан Иевович
Рождение ребёнка
1761
Сын: Богорадников Николай Степанович
Отец ребёнка: Богорадников Степан Иевович
Рождение ребёнка
07.04.1775
Сын: Богорадников Георгий Степанович
Отец ребёнка: Богорадников Степан Иевович
Смерть
Неизвестно