Богорадникова (Горбунова) Орина Абрамовна
Место рождения
Дата рождения1695
Дата смерти1762
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: Горбунов Абрам Данилович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1744
Дочь: (Богорадникова) А Иевлевна
Отец ребёнка: Богорадников Иев Афанасьевич
Рождение ребёнка
1749
Сын: Богорадников Михаил Иевович
Отец ребёнка: Богорадников Иев Афанасьевич
Рождение ребёнка
1749
Дочь: (Богорадникова) ? Иевлевна
Отец ребёнка: Богорадников Иев Афанасьевич
Смерть
1762