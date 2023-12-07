Богорадникова (Горбунова) Орина Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богорадникова (Горбунова) Орина Абрамовна

Место рождения

Змеиново, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1695

Дата смерти

1762

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: Горбунов Абрам Данилович

Мать: не указана

Змеиново, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богорадников Иев Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1744

Дочь: (Богорадникова) А Иевлевна

Отец ребёнка: Богорадников Иев Афанасьевич

Рождение ребёнка
1749

Сын: Богорадников Михаил Иевович

Отец ребёнка: Богорадников Иев Афанасьевич

Рождение ребёнка
1749

Дочь: (Богорадникова) ? Иевлевна

Отец ребёнка: Богорадников Иев Афанасьевич

Смерть
1762

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