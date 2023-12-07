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Богорадников Михаил Иевович

Место рождения

Пущино

Дата рождения

1749

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Богорадников Иев Афанасьевич

Мать: Богорадникова (Горбунова) Орина Абрамовна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.06.1775

Дочь: (Богорадникова) Мария Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1777

Сын: Богорадников Василий? Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1779

Дочь: (Богорадникова) Васса Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1784

Дочь: (Богорадникова) Марфа Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1789

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