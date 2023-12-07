Богорадников Михаил Иевович
Место рожденияПущино
Дата рождения1749
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.06.1775
Дочь: (Богорадникова) Мария Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1777
Сын: Богорадников Василий? Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1779
Дочь: (Богорадникова) Васса Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1784
Дочь: (Богорадникова) Марфа Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1789