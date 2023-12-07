Горбунов Абрам Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1655
Дата смерти1737
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1655
Отец: Горбунов Данилко Иванович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1693
Сын: Горбунов Степан Абрамович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1695
Дочь: Богорадникова (Горбунова) Орина Абрамовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1737