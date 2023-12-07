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Горбунов Абрам Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1655

Дата смерти

1737

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1655

Отец: Горбунов Данилко Иванович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Змеиново, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1693

Сын: Горбунов Степан Абрамович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1695

Дочь: Богорадникова (Горбунова) Орина Абрамовна

Мать ребёнка: не указана

Змеиново, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
1737

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