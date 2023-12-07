Горбунов Данилко Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1632
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1632
Отец: Горбунов Иван
Мать: Горбунова Офросиньица
Место жительства
Неизвестно
Змеиново, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1651
Сын: Горбунов Кузма Й Данилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1654
Сын: Горбунов Михаилi В Данилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1655
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1657
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1658
Сын: Горбунов Василий Данилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1662
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1664
Сын: Горбунов Анисим Данилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1666
Сын: Горбунов Михаилii Данилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1676
Сын: Горбунов Никита Данилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1678
Сын: Горбунов Меркурий Данилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1680
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1682
Сын: Горбунов Никифор Данилович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно