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Горбунов Данилко Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1632

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1632

Отец: Горбунов Иван

Мать: Горбунова Офросиньица

Место жительства
Неизвестно
Змеиново, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1651

Сын: Горбунов Кузма Й Данилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1654

Сын: Горбунов Михаилi В Данилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1655

Сын: Горбунов Абрам Данилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1657

Сын: Горбунов Иван Данилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1658

Сын: Горбунов Василий Данилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1662

Сын: Горбунов Антон Данилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1664

Сын: Горбунов Анисим Данилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1666

Сын: Горбунов Михаилii Данилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1676

Сын: Горбунов Никита Данилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1678

Сын: Горбунов Меркурий Данилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1680

Сын: Горбунов Сафон Данилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1682

Сын: Горбунов Никифор Данилович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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