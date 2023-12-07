Горбунова Офросиньица
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горбунов Иван
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1616
Сын: Горбунов Мартынко Иванович
Отец ребёнка: Горбунов Иван
Рождение ребёнка
1630
Отец ребёнка: Горбунов Иван
Рождение ребёнка
1632
Сын: Горбунов Данилко Иванович
Отец ребёнка: Горбунов Иван
Смерть
Неизвестно
Камгорт, Чердынский муниципальный район, Пермский край