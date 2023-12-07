Горбунова Офросиньица — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова Офросиньица

Место рождения

Запорожье

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Иван

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1616

Сын: Горбунов Мартынко Иванович

Отец ребёнка: Горбунов Иван

Рождение ребёнка
1630

Сын: Горбунов Ивашко Иванович

Отец ребёнка: Горбунов Иван

Рождение ребёнка
1632

Сын: Горбунов Данилко Иванович

Отец ребёнка: Горбунов Иван

Смерть
Неизвестно
Камгорт, Чердынский муниципальный район, Пермский край

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