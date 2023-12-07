Горбунов Иван
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горбунова Офросиньица
Работа или профессия
Неизвестно
Запорожский казак
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1616
Сын: Горбунов Мартынко Иванович
Мать ребёнка: Горбунова Офросиньица
Рождение ребёнка
1630
Мать ребёнка: Горбунова Офросиньица
Рождение ребёнка
1632
Сын: Горбунов Данилко Иванович
Мать ребёнка: Горбунова Офросиньица
Смерть
Неизвестно