Горбунов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунов Иван

Место рождения

Запорожье

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Офросиньица

Работа или профессия
Неизвестно
Запорожский казак
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1616

Сын: Горбунов Мартынко Иванович

Мать ребёнка: Горбунова Офросиньица

Рождение ребёнка
1630

Сын: Горбунов Ивашко Иванович

Мать ребёнка: Горбунова Офросиньица

Рождение ребёнка
1632

Сын: Горбунов Данилко Иванович

Мать ребёнка: Горбунова Офросиньица

Смерть
Неизвестно

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