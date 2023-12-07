Горбунов Кузма Й Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1651
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1651
Отец: Горбунов Данилко Иванович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Алексеевка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1672
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1677
Сын: Горбунов Григорий Й Кузьмич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1678
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1688
Сын: Горбунов Василий Й Кузьмич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1688
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1696
Сын: Горбунов Михаил Й Кузьмич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1699
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1708
Сын: Горбунов Алексей Й Кузьмич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно