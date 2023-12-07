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Горбунов Кузма Й Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1651

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1651

Отец: Горбунов Данилко Иванович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Алексеевка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1672

Сын: Горбунов Савва Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1677

Сын: Горбунов Григорий Й Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1678

Сын: Горбунов Иван Й Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1688

Сын: Горбунов Василий Й Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1688

Сын: Горбунов Семен Й Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1696

Сын: Горбунов Михаил Й Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1699

Сын: Горбунов Андрей Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1708

Сын: Горбунов Алексей Й Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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