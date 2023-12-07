Горбунов Григорий Й Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунов Григорий Й Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1677

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677

Отец: Горбунов Кузма Й Данилович

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
нерчинский завод
Место жительства
Неизвестно
Алексеевка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1698

Сын: Горбунов Илья Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1701

Сын: Горбунов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1710

Сын: Горбунов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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