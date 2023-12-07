Горбунов Григорий Й Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1677
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677
Отец: Горбунов Кузма Й Данилович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
нерчинский завод
Место жительства
Неизвестно
Алексеевка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1698
Сын: Горбунов Илья Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1701
Сын: Горбунов Иван Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1710
Сын: Горбунов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно