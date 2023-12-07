Горбунов Савва Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1672
Дата смерти1730
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672
Отец: Горбунов Кузма Й Данилович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Алексеевка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1714
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1717
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1719
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1730