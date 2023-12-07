Горбунов Савва Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунов Савва Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1672

Дата смерти

1730

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672

Отец: Горбунов Кузма Й Данилович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Алексеевка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1714

Сын: Горбунов Василий Саввич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1717

Сын: Горбунов Евдоким Саввич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1719

Сын: Горбунов Федор Саввич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1730

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