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Горбунов Никифор Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1682

Дата смерти

1726

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: Горбунов Данилко Иванович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Змеиново, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1701

Сын: Горбунов Михаил Никифорович?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1706

Сын: Горбунов Игнатий Никифорович?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1716

Сын: Горбунов Семен Никифорович?

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1726

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