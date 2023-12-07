Горбунов Никифор Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1682
Дата смерти1726
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: Горбунов Данилко Иванович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Змеиново, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1701
Сын: Горбунов Михаил Никифорович?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1706
Сын: Горбунов Игнатий Никифорович?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1716
Сын: Горбунов Семен Никифорович?
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1726