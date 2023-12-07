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Богорадников Афанасий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1633

Дата смерти

1728

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1633

Отец: Богорадников Михаил

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1690

Сын: Богорадников Иев Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1691

Сын: Богорадников Яков Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1699

Сын: Богорадников Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1728

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