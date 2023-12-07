Богорадников Афанасий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1633
Дата смерти1728
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1633
Отец: Богорадников Михаил
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1690
Сын: Богорадников Иев Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1691
Сын: Богорадников Яков Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1699
Сын: Богорадников Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1728