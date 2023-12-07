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Богорадников Василий Афанасьевич

Место рождения

Пущино

Дата рождения

1699

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: Богорадников Афанасий Михайлович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
15.01.1723

Жена: Богорадникова (Творогова) Арина Григорьевна

Рождение ребёнка
26.04.1724

Сын: Богорадников Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Богорадникова (Творогова) Арина Григорьевна

Рождение ребёнка
1725

Дочь: Малышева (Богорадникова) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Богорадникова (Творогова) Арина Григорьевна

Рождение ребёнка
1730

Сын: Богорадников Яков Васильевич

Мать ребёнка: Богорадникова (Творогова) Арина Григорьевна

Рождение ребёнка
1732

Дочь: (Богорадникова) Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Богорадникова (Творогова) Арина Григорьевна

Рождение ребёнка
1732

Сын: Богорадников Иван Васильевич

Мать ребёнка: Богорадникова (Творогова) Арина Григорьевна

Рождение ребёнка
1734

Сын: Богорадников Евдоким Васильевич

Мать ребёнка: Богорадникова (Творогова) Арина Григорьевна

Смерть
После 1762

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