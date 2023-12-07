Богорадников Василий Афанасьевич
Место рожденияПущино
Дата рождения1699
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Отец: Богорадников Афанасий Михайлович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
15.01.1723
Рождение ребёнка
26.04.1724
Сын: Богорадников Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: Богорадникова (Творогова) Арина Григорьевна
Рождение ребёнка
1725
Рождение ребёнка
1730
Сын: Богорадников Яков Васильевич
Мать ребёнка: Богорадникова (Творогова) Арина Григорьевна
Рождение ребёнка
1732
Дочь: (Богорадникова) Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Богорадникова (Творогова) Арина Григорьевна
Рождение ребёнка
1732
Сын: Богорадников Иван Васильевич
Мать ребёнка: Богорадникова (Творогова) Арина Григорьевна
Рождение ребёнка
1734
Сын: Богорадников Евдоким Васильевич
Мать ребёнка: Богорадникова (Творогова) Арина Григорьевна
Смерть
После 1762