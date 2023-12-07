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Богорадников Евдоким Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Богорадников Василий Афанасьевич

Мать: Богорадникова (Творогова) Арина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богорадникова (Светлолобова) Настасья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1757

Дочь: (Богорадникова) Степанида Евдокимовна

Мать ребёнка: Богорадникова (Светлолобова) Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Богорадников Петр Евдокимович

Мать ребёнка: Богорадникова (Светлолобова) Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Ильиных (Богорадникова) Авдотья Евдокимовна

Мать ребёнка: Богорадникова (Светлолобова) Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
01.04.1775

Дочь: (Богорадникова) Мария Евдокимовна

Мать ребёнка: Богорадникова (Светлолобова) Настасья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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