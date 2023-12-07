Богорадников Евдоким Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1757
Дочь: (Богорадникова) Степанида Евдокимовна
Мать ребёнка: Богорадникова (Светлолобова) Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Богорадников Петр Евдокимович
Мать ребёнка: Богорадникова (Светлолобова) Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
1770
Рождение ребёнка
01.04.1775
Дочь: (Богорадникова) Мария Евдокимовна
Мать ребёнка: Богорадникова (Светлолобова) Настасья Ивановна
Смерть
Неизвестно