Богорадникова (Творогова) Арина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богорадникова (Творогова) Арина Григорьевна

Место рождения

Захарова, Киренский округ, Сибирский край

Дата рождения

1697

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: не указан

Мать: не указана

Захарова, Киренский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Творогов Григорий

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
15.01.1723

Муж: Богорадников Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
26.04.1724

Сын: Богорадников Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Богорадников Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1725

Дочь: Малышева (Богорадникова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Богорадников Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1730

Сын: Богорадников Яков Васильевич

Отец ребёнка: Богорадников Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1732

Дочь: (Богорадникова) Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Богорадников Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1732

Сын: Богорадников Иван Васильевич

Отец ребёнка: Богорадников Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1734

Сын: Богорадников Евдоким Васильевич

Отец ребёнка: Богорадников Василий Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

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