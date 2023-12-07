Богорадникова (Творогова) Арина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1697
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Творогов Григорий
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
15.01.1723
Рождение ребёнка
26.04.1724
Сын: Богорадников Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Богорадников Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1725
Дочь: Малышева (Богорадникова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Богорадников Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1730
Сын: Богорадников Яков Васильевич
Отец ребёнка: Богорадников Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1732
Дочь: (Богорадникова) Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Богорадников Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1732
Сын: Богорадников Иван Васильевич
Отец ребёнка: Богорадников Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1734
Сын: Богорадников Евдоким Васильевич
Отец ребёнка: Богорадников Василий Афанасьевич
Смерть
Неизвестно