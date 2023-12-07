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Богорадников Яков Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Богорадников Василий Афанасьевич

Мать: Богорадникова (Творогова) Арина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богорадникова (Никитина) Анна Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1754

Дочь: (Богорадникова) Матрена Яковлевна

Мать ребёнка: Богорадникова (Никитина) Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1757

Дочь: (Богорадникова) Елисава Яковлевна

Мать ребёнка: Богорадникова (Никитина) Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Богорадникова) Василиса Яковлевна

Мать ребёнка: Богорадникова (Никитина) Анна Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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