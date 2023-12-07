Богорадников Яков Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1754
Дочь: (Богорадникова) Матрена Яковлевна
Мать ребёнка: Богорадникова (Никитина) Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1757
Дочь: (Богорадникова) Елисава Яковлевна
Мать ребёнка: Богорадникова (Никитина) Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: (Богорадникова) Василиса Яковлевна
Мать ребёнка: Богорадникова (Никитина) Анна Тимофеевна
Смерть
Неизвестно