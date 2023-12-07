Богорадникова (Никитина) Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богорадникова (Никитина) Анна Тимофеевна

Место рождения

Пущино

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богорадников Яков Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1754

Дочь: (Богорадникова) Матрена Яковлевна

Отец ребёнка: Богорадников Яков Васильевич

Рождение ребёнка
1757

Дочь: (Богорадникова) Елисава Яковлевна

Отец ребёнка: Богорадников Яков Васильевич

Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Богорадникова) Василиса Яковлевна

Отец ребёнка: Богорадников Яков Васильевич

Смерть
Неизвестно

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