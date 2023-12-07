Богорадникова (Никитина) Анна Тимофеевна
Место рожденияПущино
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1754
Дочь: (Богорадникова) Матрена Яковлевна
Отец ребёнка: Богорадников Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1757
Дочь: (Богорадникова) Елисава Яковлевна
Отец ребёнка: Богорадников Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1760
Дочь: (Богорадникова) Василиса Яковлевна
Отец ребёнка: Богорадников Яков Васильевич
Смерть
Неизвестно