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Богорадников Тимофей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1724

Отец: Богорадников Василий Афанасьевич

Мать: Богорадникова (Творогова) Арина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богорадникова (Портнягина) Авдотья Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
рекруты
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1745

Дочь: (Богорадникова) Матрена Тимофеевна

Мать ребёнка: Богорадникова (Портнягина) Авдотья Петровна

Рождение ребёнка
1746

Дочь: (Богорадникова) Татьяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Богорадникова (Портнягина) Авдотья Петровна

Рождение ребёнка
1748

Сын: Богорадников Яков Тимофеевич

Мать ребёнка: Богорадникова (Портнягина) Авдотья Петровна

Рождение ребёнка
1756

Дочь: (Богорадникова) Феодосия Тимофеевна

Мать ребёнка: Богорадникова (Портнягина) Авдотья Петровна

Смерть
Неизвестно

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