Богорадников Тимофей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1724
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1724
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
рекруты
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1745
Дочь: (Богорадникова) Матрена Тимофеевна
Мать ребёнка: Богорадникова (Портнягина) Авдотья Петровна
Рождение ребёнка
1746
Дочь: (Богорадникова) Татьяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Богорадникова (Портнягина) Авдотья Петровна
Рождение ребёнка
1748
Сын: Богорадников Яков Тимофеевич
Мать ребёнка: Богорадникова (Портнягина) Авдотья Петровна
Рождение ребёнка
1756
Дочь: (Богорадникова) Феодосия Тимофеевна
Мать ребёнка: Богорадникова (Портнягина) Авдотья Петровна
Смерть
Неизвестно