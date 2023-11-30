Богорадникова (Портнягина) Авдотья Петровна
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Матрена Тимофеевна
Отец ребёнка: Богорадников Тимофей Васильевич
Пущино
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Татьяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Богорадников Тимофей Васильевич
Пущино
Рождение ребёнка
1748
Сын: Богорадников Яков Тимофеевич
Отец ребёнка: Богорадников Тимофей Васильевич
Пущино
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Феодосия Тимофеевна
Отец ребёнка: Богорадников Тимофей Васильевич
Пущино
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Пущино
Смерть
Неизвестно