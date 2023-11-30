Богорадникова (Портнягина) Авдотья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богорадникова (Портнягина) Авдотья Петровна

Место рождения

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Матрена Тимофеевна

Отец ребёнка: Богорадников Тимофей Васильевич

Пущино
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Татьяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Богорадников Тимофей Васильевич

Пущино
Рождение ребёнка
1748

Сын: Богорадников Яков Тимофеевич

Отец ребёнка: Богорадников Тимофей Васильевич

Пущино
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Феодосия Тимофеевна

Отец ребёнка: Богорадников Тимофей Васильевич

Пущино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богорадников Тимофей Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Пущино
Смерть
Неизвестно
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