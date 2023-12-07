Богорадникова (Светлолобова) Настасья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1757
Дочь: (Богорадникова) Степанида Евдокимовна
Отец ребёнка: Богорадников Евдоким Васильевич
Рождение ребёнка
1762
Сын: Богорадников Петр Евдокимович
Отец ребёнка: Богорадников Евдоким Васильевич
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Ильиных (Богорадникова) Авдотья Евдокимовна
Отец ребёнка: Богорадников Евдоким Васильевич
Рождение ребёнка
01.04.1775
Дочь: (Богорадникова) Мария Евдокимовна
Отец ребёнка: Богорадников Евдоким Васильевич
Смерть
Неизвестно