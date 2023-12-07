Богорадникова (Светлолобова) Настасья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богорадникова (Светлолобова) Настасья Ивановна

Место рождения

Мутина, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Светлолобов Иван Васильевич

Мать: Светлолобова (Наумова?) Епросинья Саввична

Мутина, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богорадников Евдоким Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1757

Дочь: (Богорадникова) Степанида Евдокимовна

Отец ребёнка: Богорадников Евдоким Васильевич

Рождение ребёнка
1762

Сын: Богорадников Петр Евдокимович

Отец ребёнка: Богорадников Евдоким Васильевич

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Ильиных (Богорадникова) Авдотья Евдокимовна

Отец ребёнка: Богорадников Евдоким Васильевич

Рождение ребёнка
01.04.1775

Дочь: (Богорадникова) Мария Евдокимовна

Отец ребёнка: Богорадников Евдоким Васильевич

Смерть
Неизвестно

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