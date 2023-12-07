Светлолобов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1716
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Светлолобов Василий Никитич
Мать: не указана
Сын: Светлолобов Архип Иванович
Мать ребёнка: Светлолобова (Наумова?) Епросинья Саввична
Дочь: Богорадникова (Светлолобова) Настасья Ивановна
Мать ребёнка: Светлолобова (Наумова?) Епросинья Саввична
Сын: Светлолобов Егор Иванович
Мать ребёнка: Светлолобова (Наумова?) Епросинья Саввична
Дочь: Кармадонова (Светлолобова) Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Светлолобова (Наумова?) Епросинья Саввична
Сын: Светлолобов Василий Иванович
Мать ребёнка: Светлолобова (Наумова?) Епросинья Саввична
Дочь: (Светлолобова) Ульянаi Ивановна
Мать ребёнка: Светлолобова (Наумова?) Епросинья Саввична
Дочь: (Светлолобова) Ульянаii Ивановна
Мать ребёнка: Светлолобова (Наумова?) Епросинья Саввична
Сын: Светлолобов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Светлолобова (Наумова?) Епросинья Саввична
Сын: Светлолобов Михаил Иванович
Мать ребёнка: Светлолобова (Наумова?) Епросинья Саввична
Дочь: (Светлолобова) Аринаi Ивановна
Мать ребёнка: Светлолобова (Наумова?) Епросинья Саввична
Дочь: (Светлолобова) Аринаii Ивановна
Мать ребёнка: Светлолобова (Наумова?) Епросинья Саввична