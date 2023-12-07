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Светлолобов Иван Васильевич

Место рождения

Мутина, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Светлолобов Василий Никитич

Мать: не указана

Мутина, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Светлолобов Архип Иванович

Мать ребёнка: Светлолобова (Наумова?) Епросинья Саввична

Мутина, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Светлолобова (Наумова?) Епросинья Саввична

Место жительства
Неизвестно
Мутина, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1735

Дочь: Богорадникова (Светлолобова) Настасья Ивановна

Мать ребёнка: Светлолобова (Наумова?) Епросинья Саввична

Мутина, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Светлолобов Егор Иванович

Мать ребёнка: Светлолобова (Наумова?) Епросинья Саввична

Мутина, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Кармадонова (Светлолобова) Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Светлолобова (Наумова?) Епросинья Саввична

Мутина, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Светлолобов Василий Иванович

Мать ребёнка: Светлолобова (Наумова?) Епросинья Саввична

Мутина, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1744

Дочь: (Светлолобова) Ульянаi Ивановна

Мать ребёнка: Светлолобова (Наумова?) Епросинья Саввична

Мутина, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: (Светлолобова) Ульянаii Ивановна

Мать ребёнка: Светлолобова (Наумова?) Епросинья Саввична

Мутина, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Светлолобов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Светлолобова (Наумова?) Епросинья Саввична

Рождение ребёнка
1755

Сын: Светлолобов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Светлолобова (Наумова?) Епросинья Саввична

Мутина, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: (Светлолобова) Аринаi Ивановна

Мать ребёнка: Светлолобова (Наумова?) Епросинья Саввична

Мутина, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Светлолобова) Аринаii Ивановна

Мать ребёнка: Светлолобова (Наумова?) Епросинья Саввична

Мутина, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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